'Kuruluş Osman'da rol alan Cüneyt Arkın set kazalarını tek tek açıkladı: Saçım yandı, kaşım yarıldı

'Kuruluş Osman’da rol alan Cüneyt Arkın, bugünlere kolay gelmediğini paylaştığı bir fotoğrafla gözler önüne serdi. ‘Malkoçoğlu’, ‘Battal Gazi’ gibi filmlerde zorlu sahnelere imza atan Cüneyt Arkın, dublör kullanmayı reddedince sette ölümlerden döndü. 83 yaşındaki usta oyuncu, bugüne kadar çekimlerde yaşadığı kazaları paylaşarak "Ben ekmeğimi kazanmak için çok şeyden vazgeçtim. Halkıma helal olsun" notunu düştü. İşte Cüneyt Arkın’ın başına gelen talihsiz anlar...



-Battal Gazi'nin İntikamı' filminde saçları yandı.

- 'Kuşçu' filminde barut patlamasında karnı saçmalarla doldu, kaburgaları kırıldı ve kötü kaynadı.

- 'Vurgun' filminde sağ dirseği ezildi.

- Evde prova yaparken sağ el sinirleri kesildi.

-'Çıtkırıldım' filminde kaşı yarıldı, gözkapakları kesildi, sol bilek kemikleri parçalandı.

- 'Şafakta Son Kurşun' filminde sol omuz kemiği kırıldı.

- Son filmi 'Battal Gazi Geliyor'da sol dirseği kırıldı.

- 'Malkoçoğlu' filminde sol diz kapağı parçalandı.