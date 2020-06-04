Kuruluş Osman'da Ertuğrul Bey'i kim oynayacak? Belli oldu

Kuruluş Osman dizisine sürpriz bir isim katılıyor. Bilindiği üzere Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde Atv'de yeni ismiyle Kuruluş Osman olarak başlayan dizide Ertuğrul Gazi'nin yaşlılığını kimin oynacağı belli oldu.



Daha önce Diriliş Ertuğrul dizisinde olduğu gibi rol aldığı karakteri tekrardan oynayarak tekrarar düşmek istemediğini dile getiren Engin Altan Düzyatan'ın bu nedenle Kuruluş Osman dizi projesinin ekibine girmesi mümkün görünmüyor.

Alınan bilgilere göre Kuruluş Osman dizisi kadrosuna dahil olan oyuncu Ediz Hun, Ertuğrul Gazi karakterine hayat verecek.



Burak Özçivit, Nurettin Sönmez, Ragıp Savaş, Saruhan Hünel ve Didem Balçın’ın rol aldığı ‘Kuruluş Osman’ın Ediz Hun'lu bölümü merakla bekleniyor.

ERTUĞRUL GAZİ KİMDİR?



13. yüzyılda dünya yeni kudretini arıyordu. Ve Anadolu, emperyallerin kavgaya tutuştuğu bir diyardı. 1071'de Türklerin girdiği bu topraklara şimdi, Haçlılar ve Moğollar da ortak olmak istiyordu. Akdeniz, Karadeniz, Balkanlar, Kafkasya ve Mezopotamya yeni sahibini arıyordu. İşte bu yangın yerinde ortaya çıkan Ertuğrul Gazi, hayallerine giderken aslında dünyaya yeni bir medeniyet armağan etti. Temellerini attığı devlet, dünyanın kaderini değiştirdi.