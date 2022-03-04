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04 Mart 2022 Cuma 12:30:00 - Güncelleme:04 Mart 2022 Cuma 12:30:00

Kuruluş Osman'a taze kan

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En son ekranlara veda eden 'Kalp Yarası' dizisinde yer alan oyuncu Zehra Yılmaz, setlere ara vermiyor.

En son ekranlara veda eden 'Kalp Yarası' dizisinde yer alan oyuncu Zehra Yılmaz, setlere ara vermiyor. Oyuncu, başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı 'Kuruluş Osman' dizisine dahil oldu. Yılmaz, yapımda, Yıldız Çağrı Atiksoy'un canlandırdığı Malhun Hatun karakterinin kuzeni olan Olcay Hatun'a hayat verecek.

Etiketler : Kuruluş Osman Zehra Yılmaz Kalp Yarası
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