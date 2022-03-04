Kuruluş Osman'a taze kan

En son ekranlara veda eden 'Kalp Yarası' dizisinde yer alan oyuncu Zehra Yılmaz, setlere ara vermiyor. Oyuncu, başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı 'Kuruluş Osman' dizisine dahil oldu. Yılmaz, yapımda, Yıldız Çağrı Atiksoy'un canlandırdığı Malhun Hatun karakterinin kuzeni olan Olcay Hatun'a hayat verecek.