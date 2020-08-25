Kuruluş Osman'a sürpriz yeni bir oyuncu dahil oldu

Kuruluş Osman'a sürpriz yeni bir oyuncu dahil oldu

Bozdağ Film tarafından hayata geçirilen, yurt içinde ve yurt dışında izlenme rekorları kıran Kuruluş Osman'ın kadrosuna yeni bir isim daha katılıyor.



Proje tasarım, yapım ve senaristliğini Mehmet Bozdağ’ın yaptığı başrollerini Burak Özçivit, Özge Törer, Ragıp Savaş ve Diriliş Ertuğrul dizisiyle tanınan Nurettin Sönmez'in paylaştığı Kuruluş Osman dizisine Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın katılıyor.



Dizi yapımcısı Mehmet Bozdağ süpriz haberi Twitter hesabından duyurdu. Bozdağ paylaşımında, "Niye çok seviliyor? Niye herkesin kahramanı? Çünkü gönlüyle konuşuyor. Gönlüyle bakıyor. Bu güzel gönülle yeni sezonu ve karakterini konuştuk. Hoş geldin Cüneyt Arkın." ifadelerini kullandı.

AKSAKALLILARIN REİSİ OLACAK!

Cüneyt Arkın bu sezon Aksakallıların reisi olarak Kuruluş Osman izleyicileri ile buluşacak. atv ekranının başarılı yapımı Kuruluş Osman sezon boyunca aldığı reytinglerle büyük bir başarıya imza atmıştı.

Yeni sezonu merakla beklenen dizi uzun yıllardır ekrandan uzak kalan usta isim Cüneyt Arkın'ı kadrosuna katarak ikinci sezonunda da iddiasını ortaya koymuş oldu. Kuruluş Osman yeni sezonuyla Eylül'de ekranlarda olacak.