Kuruluş Osman final mi yapıyor? Burak Özçivit'ten kafaları karıştıran paylaşım

ATV’nin sevilen dizisi Kuruluş Osman, 2019-2020 sezonunun en başarılı dizisi olarak dikkatleri çekiyor. Yarın yeni bölümü yayınlanacak dizi için başrol oyuncusu Burak Özçivit sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım izleyiciler tarafından yanlış anlaşılınca yorum yağmuruna tutuldu.



Özçivit, instagram hesabından dizinin 26. bölümünden ilk görüntüleri paylaştı. Oyuncu hem fragmanı yayınladı hem de fotoğrafını paylaştı. Ancak mesajında “Finale doğru” ifadesini kullanan oyuncu, birçok dizi hayranının da aklını karıştırdı. İzleyiciler, Özçivit'in 1. sezon finalini yanlış algılayınca bu durum yorumlara yansıdı. Dizinin 2. sezon çekimlerine Eylül ayında başlaması ve Ekim ayında da izleyicilerle buluşması bekleniyor.