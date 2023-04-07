Kurtoğlu o kavgada vurmadı

İstanbul'da bir mekânda Orhan Gencebay'a hakaret ettiği gerekçesiyle Mustafa Can adlı kişiyi darp eden Cengiz Kurtoğlu, hakim karşısına çıktı. Kurtoğlu'nun 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada Hüseyin Yağız Kaya tanık olarak dinlendi. Kaya, "Sanatçılar hakkında tahrik edici açıklamalar yapınca Cengiz Bey sinirlendi. 'Ben masadayken sanatçı dostlarım hakkında yanlış bir kelime kullanma dedi. Ama kesinlikle Mustafa Can'a vurmadı" dedi. Mahkeme, duruşmayı erteledi.

NESLİHAN KESKİN

