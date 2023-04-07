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07 Nisan 2023 Cuma 13:44:00 - Güncelleme:07 Nisan 2023 Cuma 13:44:00

Kurtoğlu o kavgada vurmadı

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Orhan Gencebay'a hakaret ettiği gerekçesiyle Mustafa Can adlı kişiyi darp eden Cengiz Kurtoğlu, hakim karşısına çıktı.

İstanbul'da bir mekânda Orhan Gencebay'a hakaret ettiği gerekçesiyle Mustafa Can adlı kişiyi darp eden Cengiz Kurtoğlu, hakim karşısına çıktı. Kurtoğlu'nun 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada Hüseyin Yağız Kaya tanık olarak dinlendi. Kaya, "Sanatçılar hakkında tahrik edici açıklamalar yapınca Cengiz Bey sinirlendi. 'Ben masadayken sanatçı dostlarım hakkında yanlış bir kelime kullanma dedi. Ama kesinlikle Mustafa Can'a vurmadı" dedi. Mahkeme, duruşmayı erteledi.

NESLİHAN KESKİN

Etiketler : cengiz kurtoğlu orhan gencebay mustafa can dava

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