Baykal Saran'ın bu halini hiç görmediniz

Kurtlar Vadisi'nin Hüsrev Ağa'sı Baykal Saran'ın bu halini hiç görmediniz!

Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden Beyhan Saran son haliyle yıllar sonra ortaya çıkmıştı. Ah Ana Hanım Ana, Ferhunde Hanımlar ve Bizim Evin Halleri dizisinde başrolde yer alan ve uzun zamandır ekranda ve sahnelerde yer almayan Beyhan Saran, kendisi gibi duayen bir sanatçı olan Baykal Saran'ın eşi. Ferhunde Hanımlar ve özellikle Kurtlar Vadisi'ndeki Hüsrev Ağa rolleriyle akıllarda yer edinen Baykal Saran'ın gençliğine dair bir görüntü, sevenlerini heyecanlandırdı.

BAYKAL SARAN'IN BU HALİNİ HİÇ GÖRMEDİNİZ



Eşi Beyhan Saran'ın başrolü olduğu Ah Ana Hanım Ana dizisinde de yer alan Baykal Saran, buradaki görüntüsüyle herkesi şaşırttı. İşte Baykal Saran'ın Ah Ana Hanım Ana filminden o karesi!