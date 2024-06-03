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03 Haziran 2024 Pazartesi 16:28:00 - Güncelleme:03 Haziran 2024 Pazartesi 16:28:00

Kurtlar Vadisi'nin Hüsrev Ağa'sı Baykal Saran'ın bu halini hiç görmediniz!

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Baykal Saran'ın Kurtlar Vadisi dizisindeki Hüsrev Ağa rolü, seyircinin aklında en çok kalan rolü olmuştu. Ancak Baykal Saran'ın Kurtlar Vadisi dizisindeki Hüsrev Ağa rolü dışında ekranda daha pek çok rolü bulunuyor.

Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden Beyhan Saran son haliyle yıllar sonra ortaya çıkmıştı. Ah Ana Hanım Ana, Ferhunde Hanımlar ve Bizim Evin Halleri dizisinde başrolde yer alan ve uzun zamandır ekranda ve sahnelerde yer almayan Beyhan Saran, kendisi gibi duayen bir sanatçı olan Baykal Saran'ın eşi. Ferhunde Hanımlar ve özellikle Kurtlar Vadisi'ndeki Hüsrev Ağa rolleriyle akıllarda yer edinen Baykal Saran'ın gençliğine dair bir görüntü, sevenlerini heyecanlandırdı.

BAYKAL SARAN'IN BU HALİNİ HİÇ GÖRMEDİNİZ

Eşi Beyhan Saran'ın başrolü olduğu Ah Ana Hanım Ana dizisinde de yer alan Baykal Saran, buradaki görüntüsüyle herkesi şaşırttı. İşte Baykal Saran'ın Ah Ana Hanım Ana filminden o karesi!

Etiketler : kurtlar vadisi kurtlar vadisi hüsrev ağa baykal saran baykal saran gençliği magazin beyhan saran
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