Bir döneme damgasını vuran Kurtlar Vadisi dizisinin şahsına münhasır tiplemelerinden biri olan Güllü Erhan karakterini canlandırarak ciddi bir hayran kitlesine ulaşan Erhan Ufak'ın son hali görenleri şaşırttı.

TAM 55 KİLO VERDİ!

Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Güllü Erhan adlı sempatik mafya tiplemesi ile adından söz ettiren Erhan Ufak, 140 kiloya kadar çıkmıştı. Mide ameliyatı olan Erhan Ufak'ın 85 kiloya kadar düştüğü görüldü.

Mide ameliyatı sonrası Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ının değişimi görenleri şaşkına çevirdi. İşte Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı Güllü Erhan tiplemesi ile dizinin unutulmaz karakterleri arasına giren Erhan Ufak'ın son hali...