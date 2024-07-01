VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Caretta caretta ile selfie çekti
4 yapraklı yonca yerini kime bıraktı? Ünlü isimler açıkladı
Sosyal medyanın lider platformu belli oldu!
"Cumhurbaşkanı Erdoğan için 'Keşke babamız olsa' dedim diye dışlandım"
Sanatseverler için bu hafta
Kansızlığa iyi gelen bitki çayları
01 Temmuz 2024 Pazartesi 14:07:00 - Güncelleme:01 Temmuz 2024 Pazartesi 14:07:00

Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı 55 kilo verdi… Erhan Ufak'ın değişimi gündem oldu!

ABONE OL

Kurtlar Vadisi dizsinde canlandırdığı Güllü Erhan karakteri dikkatleri üzerine çeken Erhan Ufak'ın yıllar içindeki değişimi görenleri hayrete düşürdü. Bir anda 55 kilo veren Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı son haliyle gündem oldu. İşte Güllü Erhan karakteriyle tanınan Erhan Ufak'ın son hali…

Bir döneme damgasını vuran Kurtlar Vadisi dizisinin şahsına münhasır tiplemelerinden biri olan Güllü Erhan karakterini canlandırarak ciddi bir hayran kitlesine ulaşan Erhan Ufak'ın son hali görenleri şaşırttı.

TAM 55 KİLO VERDİ!

Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Güllü Erhan adlı sempatik mafya tiplemesi ile adından söz ettiren Erhan Ufak, 140 kiloya kadar çıkmıştı. Mide ameliyatı olan Erhan Ufak'ın 85 kiloya kadar düştüğü görüldü.

Mide ameliyatı sonrası Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ının değişimi görenleri şaşkına çevirdi. İşte Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı Güllü Erhan tiplemesi ile dizinin unutulmaz karakterleri arasına giren Erhan Ufak'ın son hali...

Etiketler : güllü erhan kurtlar vadisi erhan ufak son hali
500 milyon dolar borçla ölmüş

500 milyon dolar borçla ölmüş
"3.5 saat canlı çalıyoruz"

"3.5 saat canlı çalıyoruz"
"Her oyuncu tiyatro sahnesinden geçmeli mi?" sorusuna ilginç yanıt

"Her oyuncu tiyatro sahnesinden geçmeli mi?" sorusuna ilginç yanıt
'İşle aşkı karıştırmam'

'İşle aşkı karıştırmam'
'Çocuklar için sabah 7'de uyanıyorum'

'Çocuklar için sabah 7'de uyanıyorum'
İhanet itirafı

İhanet itirafı
Sentez heyecanı

Sentez heyecanı
'Yabancı Damat' evleniyor

'Yabancı Damat' evleniyor
Bodrum buluşması

Bodrum buluşması

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX