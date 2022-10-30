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30 Ekim 2022 Pazar 12:00:00 - Güncelleme:30 Ekim 2022 Pazar 12:00:00

Kurt Efe'si 6 aylık oldu

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Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti, anne ve babalığın tadını çıkarıyor.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti, anne ve babalığın tadını çıkarıyor. 'Kral Kaybederse' dizisi başlamadan projeden ayrılan oyuncu eşi ve oğlu Kurt Efe'yle soluğu Bodrum'da aldı. Tatlıtuğ'la birlikte mutlu bir evliliği olan Dizer, oğlunun fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. 6 aylık olan Kurt Efe'nin yüzünü göstermemeyi tercih eden Dizer'in gönderisi hayranları tarafından büyük bir ilgi gördü.

Etiketler : kıvanç tatlıtuğ başak dizer kurt efe
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