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13 Temmuz 2023 Perşembe 07:48:00 - Güncelleme:13 Temmuz 2023 Perşembe 07:48:00

Kurt Efe uğuru

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Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'a oğlu Kurt Efe uğurlu geldi.

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'a oğlu Kurt Efe uğurlu geldi. 'Aile' dizisiyle ekranlarda boy gösteren oyuncu milyonluk bir reklam anlaşmasına daha imza attı. İlk kez eşi Başak Dizer'le bebek bezi markasının reklamında yer alan oyuncu, şimdi de bir alışveriş sitesinin yeni yüzü oldu. Önceki reklam filminden 30 milyon TL alan Tatlıtuğ'un bu markayla işbirliğinden de aynı fiyatı aldığı öğrenildi. Tatlıtuğ, önümüzdeki ay reklam çekimi için kamera karşına geçecek.

Etiketler : Kurt Efe uğuru Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ Kurt Efe
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