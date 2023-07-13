Kurt Efe uğuru

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'a oğlu Kurt Efe uğurlu geldi. 'Aile' dizisiyle ekranlarda boy gösteren oyuncu milyonluk bir reklam anlaşmasına daha imza attı. İlk kez eşi Başak Dizer'le bebek bezi markasının reklamında yer alan oyuncu, şimdi de bir alışveriş sitesinin yeni yüzü oldu. Önceki reklam filminden 30 milyon TL alan Tatlıtuğ'un bu markayla işbirliğinden de aynı fiyatı aldığı öğrenildi. Tatlıtuğ, önümüzdeki ay reklam çekimi için kamera karşına geçecek.

