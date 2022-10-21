Cihangir Ceyhan, Okan Çabalar, Ufuk Bayraktar ve Erdal Özyağcılar gibi isimlerin yer aldığı 'Güven Bana' adlı filmin başrolünde yer alacak olan oyuncu Pelin Karahan, aksesuarına önem verdiğini söyledi. Bir dergiye konuşan oyuncu kıyafetleriyle takılarının aynı renk olmasına dikkat ettiğini belirtti. Karahan, "Benim için renkler, ayakkabı ve çanta çok önemli. Aksesuar, takı olmazsa olmazlarım. Küpesiz dışarı çıkmam. Ayakkabıyla çantamın rengi mutlaka uyumlu olmalı" diye konuştu.