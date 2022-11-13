Kumru'yu hastaneye Emre kaldıracak!

'Yasak Elma' dizisinde cast krizi yaşandı. Biran Damla Yılmaz'ın oynadığı 'Kumru' karakterini hastaneye kaldıracak olan 'Selim' rolü için yapılan görüşmeler sonunda Emre Kızılırmak'ta karar kılındı.

Başrollerini Eda Ece, Şevval Sam ve Biran Damla Yılmaz'ın paylaştığı 'Yasak Elma' dizisinin yeni bölümünün çekimleri öncesi büyük bir cast krizi yaşandı. Yapımda, Biran Damla Yılmaz'ın canlandırdığı Kumru'nun hastaneye kaldırılacağı sahnede izleyici karşısına çıkacak olan Selim Avcıoğlu rolü için çok sayıda ünlü isimle görüşme yapıldı.Yapım şirketi görüşmeler sonunda rolü Emre Kızılırmak'a verdi. Dizinin ilerleyen sahnelerinde Ender'in de yolu Selim'in hastanesine düşecek. Kumru, Doktor Selim'den çok etkilenecek ve âşık olacak. Yeni bölümlerde izleyiciyi sürpriz bir aşk bekliyor.