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03 Şubat 2022 Perşembe 19:00:00 - Güncelleme:03 Şubat 2022 Perşembe 19:00:00

Kumbaralar çocukları ısıtacak

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İstanbul'da İyilik Güzeldir Platformu, Suriye İdlib'deki çadırlarda çetin kış koşullarına rağmen hayatını sürdürmeye çalışan çocuklar için yardım kampanyası başlattı.

İstanbul'da İyilik Güzeldir Platformu, Suriye İdlib'deki çadırlarda çetin kış koşullarına rağmen hayatını sürdürmeye çalışan çocuklar için yardım kampanyası başlattı. 8. sınıf öğrencisi Zeynep Duru Kendir'in kumbarasındaki bir yıllık birikimi ile 6 çocuğa bot ve mont almasıyla başlayan kampanya büyüdü.

"Kumbara Kardeşliği" adını alan kampanyaya bazı gönüllülerin çocukları da kumbaralarındaki paraları bağışlayarak destek oldu. Toplanan paralarla satın alınan mont ve botlardan oluşan 1000 takım İdlib'deki çadır kentlerde yaşayan 2 ile 15 yaş aralığındaki çocuklara gönderilecek.

Etiketler : Kumbaralar çocukları ısıtacak Kumbara Kardeşliği Suriye İdlib
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