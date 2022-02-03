Kumbaralar çocukları ısıtacak

İstanbul'da İyilik Güzeldir Platformu, Suriye İdlib'deki çadırlarda çetin kış koşullarına rağmen hayatını sürdürmeye çalışan çocuklar için yardım kampanyası başlattı. 8. sınıf öğrencisi Zeynep Duru Kendir'in kumbarasındaki bir yıllık birikimi ile 6 çocuğa bot ve mont almasıyla başlayan kampanya büyüdü.

"Kumbara Kardeşliği" adını alan kampanyaya bazı gönüllülerin çocukları da kumbaralarındaki paraları bağışlayarak destek oldu. Toplanan paralarla satın alınan mont ve botlardan oluşan 1000 takım İdlib'deki çadır kentlerde yaşayan 2 ile 15 yaş aralığındaki çocuklara gönderilecek.