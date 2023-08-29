Kumar için takılarımı bozdurdu

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan sessizliğini bozdu. Ülkesi İrlanda ve Türkiye arasında mekik dokuyan Chloe, Ortaç'ın kendisi için yaptığı kötü yorumlara ilk kez cevap verdi. Youtube'da yayınlanan 'Konuşa Konuşa' programına konuk olan Chloe, Ortaç'ın takılarını bozdurup kumara verdiğini söyledi.

KUMARI BENDEN ÇOK SEVDİ

Model, "Serdar'a güvenmedim, hiçbir zaman kendimi rahat hissetmedim. İrlanda'ya gidip dönüyordum, takılarım gidiyordu. En son resim çekmeye başladım takılarımı" dedi. Chloe, "Benim eski kocam kumarı benden çok sevdi. İlk günlerimiz çok zordu. Bazen sabah kalkıyordum kocam Kıbrıs'a kumar oynayama gitmiş. O zamanlar sürekli ailemin yanına dönüyordum" dedi.