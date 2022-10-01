Kulüp'ten aşk doğdu

Gökçe Bahadır, Barış Arduç ve Salih Bademci'nin oynadığı 'Kulüp' dizisinin 2. sezon çekimleri tamamlandı. Dizinin yeni sezon kadrosuna Soner karakteriyle Halil Babür ve Keriman rolüyle de Serra Arıtürk dahil olmuştu. Dizide iki sevgiliyi oynayan oyuncuların gerçekte de aşk yaşadığı konuşuluyor. Zeynep Günay Tan ve Seren Yüce'nin O3 Medya imzalı dizisi 1950'li yılları anlatıyor.

