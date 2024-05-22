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22 Mayıs 2024 Çarşamba 11:41:00 - Güncelleme:22 Mayıs 2024 Çarşamba 11:41:00

Kulüpte Çağatay Ulusoy ve Kerem Bürsin ile tatsız tesadüf... Serenay Sarıkaya'nın zor anı

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

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Serenay Sarıkaya, bir gece kulübünde eski sevgilileri Çağatay Ulusoy ve Kerem Bürsin‘le karşılaştı. Çağatay sorulardan kaçarken Kerem Bürsin, "Serenay'a bayılıyorum." dedi.

Sanat dünyasından birçok ünlü isim Etiler'de gerçekleşen bir fotoğraf sanatçısının yaz etkinliğinde boy gösterdi. Gecede Serenay Sarıkaya, eski aşkları Çağatay Ulusoy ve Kerem Bürsin ile pişti oldu. Çıkışta neşesinin bir hayli yerinde olduğu gözlenen Sarıkaya, soruları es geçti.

Çağatay Ulusoy, Serenay Sarıkaya ile ilgili soruları yanıtsız bırakırken Kerem Bürsin'den dikkat çeken açıklamalar geldi. Bürsin, "Serenay'a bayılıyorum. Çok seviyorum. Güzel bir dostluğumuz var onunla ne zaman denk gelsek birbirimizle konuşuyoruz, sarılıyoruz" diye yanıt verdi. Bürsin, "Çağatay Ulusoy da içerdeydi" sözleri üzerine "Çağatay ile ilk kez tanıştım, o da aşırı tatlı bir insan" itirafında bulundu. Aynı mekanda olan Ulusoy ise 'Herkes oradaydı" yanıtını vererek aracına binip uzaklaştı.

'Ateşe Düştüm' parçasıyla popüler olan müzisyen Mert Demir ile yeni bir ilişkiye yelken açan Serenay Sarıkaya, daha önce hem Çağatay Ulusoy'la, hem de Kerem Bürsin'la aşk yaşamıştı.

Etiketler : serenay sarıkaya çağatay ulusoy kerem bürsin
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