Kültür buluşması
Atakan Çelik, 'Beyoğlu Kültür Yolu Festivali' kapsamında AKM'nin içerisinde yer alan Türk Telekom Prime Lounge alanında hayranlarıyla buluştu.
Atakan Çelik, 'Beyoğlu Kültür Yolu Festivali' kapsamında AKM'nin içerisinde yer alan Türk Telekom Prime Lounge alanında hayranlarıyla buluştu. Sevenlerine imza dağıtan Çelik, etkinlik sonrası Türk Telekom Açık Hava Sahnesi'nde Bensu Soral, Yılmaz Erdoğan ve Kıvanç Tatlıtuğ'la birlikte başrolünde yer aldığı 'Organize İşler Sazan Sarmalı' filmini sevenleriyle birlikte izledi.