Kültür buluşması

Mark Eliyahu ve 'Teşkilat' dizisinin oyuncuları Serdar Yeğin, Seren Deniz Yalçın ile Yunus Narin Beyoğlu Kültür Yolu Festivalleri kapsamında sevenleriyle bir araya geldi. Eliyahu, AKM Opera Salonu'nda eski enstrümanları modern ve türler arası seslerle birleştirerek izleyicilere duygu yoğunluğu yaşattı. Sanatçı, finalde ayakta alkışlandı. TRT'nin reyting rekorları kıran 'Teşkilat' dizisinin oyuncuları, İstanbul Sinema Müzesi Atlas 1948 Salonu'nda yapılan söyleşide, sinema sektörünü konuştu. Yunus Narin, "Dizi-film sektörü tamamen motivasyon gerektiriyor. İşi bırakmamalısınız. Yirmi kişi bir sınıfa başlıyorsun ama sonunda bakıyorsun ki sektörde iki kişi iş yapıyor. Dirayetli olmalısınız" dedi.