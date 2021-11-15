Kulise 50 gül sürprizi

Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici, Belarus'ta sevenleriyle buluştu. Yaklaşık iki saat süren konserde, ikilinin şarkılarına salondaki tüm davetliler hep bir ağızdan eşlik etti. Konser öncesi Hakan Altun'un kulisine 50 adet kırmızı gül gönderildi. Kimden geldiği bilinmeyen gülleri gören Altun, 'Şaşırdım ama çok güzeller, bir fotoğraf çektirmeden bırakmam çiçeklerimi. Bizi seven herkese gönderiyorum bu gülleri¨ dedi.