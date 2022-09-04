‘Kül' bitti

Alperen Duymaz ve Funda Eryiğit'in oynadığı 'Kül' filminin çekimleri tamamlandı. Netflix için çekilen filmi Erdem Tepegöz yönetti. Senaryosu Erdi Işık imzalı Kül'ün kadrosunda Mehmet Günsür de yer alıyor. Duymaz'ın Metin Ali bir adlı marangoza hayat verdiği filmde Funda Eryiğit ise bir yayınevi sahibinin eşi olan Gökçe karakterine hayat veriyor. İki oyuncu daha önce Son Yaz dizisinde de birlikte rol almıştı.

