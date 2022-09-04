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04 Eylül 2022 Pazar 20:00:00 - Güncelleme:04 Eylül 2022 Pazar 20:00:00

‘Kül' bitti

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Alperen Duymaz ve Funda Eryiğit'in oynadığı 'Kül' filminin çekimleri tamamlandı.

Alperen Duymaz ve Funda Eryiğit'in oynadığı 'Kül' filminin çekimleri tamamlandı. Netflix için çekilen filmi Erdem Tepegöz yönetti. Senaryosu Erdi Işık imzalı Kül'ün kadrosunda Mehmet Günsür de yer alıyor. Duymaz'ın Metin Ali bir adlı marangoza hayat verdiği filmde Funda Eryiğit ise bir yayınevi sahibinin eşi olan Gökçe karakterine hayat veriyor. İki oyuncu daha önce Son Yaz dizisinde de birlikte rol almıştı.

Etiketler : Alperen Duymaz Funda Eryiğit Netflix
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