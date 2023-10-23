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Kudüs'ün fatihi geliyor
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23 Ekim 2023 Pazartesi 07:33:00 - Güncelleme:23 Ekim 2023 Pazartesi 07:33:00

Kudüs'ün fatihi geliyor

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TRT 1, 'Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'yi izleyiciyle buluşturacak.

TRT 1, Alparslan Büyük Selçuklu'nun ardından bu kez 'Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'yi izleyiciyle buluşturacak. Başrollerini Uğur Güneş ve Dilin Döğer'in paylaştığı dizinin ilk tanıtımı görücüye çıktı. Fragmanda Eyyübi'yi oynayan Uğur Güneş'in 'Cihan'a adalet Kudüs'e hürriyet' sözü damga vurdu. Yapımcılığını Akli Film'in yaptığı dizinin proje tasarımını Emre Konuk üstleniyor. Dizinin yönetmen koltuğuna Sedat İnci otururken, senaryosunu ise Serdar Özönalan kaleme alıyor.

Etiketler : kudüs fatihi selahaddin eyyubi uğur güneş dilin döğer dizi
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