Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'in oğulları Kurt Efe ilk kez görüntülendi. Ünlü çift bu güne kadar bebeklerinin yüzünü hiç göstermemişti. Yalıkavak'ta görüntülenen çift ilk kez oğullarının yüzünü gizlemedi. Kurt Efe altın sarısı saçlarıyla sosyal medyanın ilgi odağı oldu. İkilinin oğulları Efe'nin babasına benzerliği ise dikkat çekti. Kurt Efe'yi görenler 'Aynı babası', 'Babasının kopyası', 'Küçük Kıvanç', 'Güzel iki insandan minnoş bir bebe' yorumları yaptı.