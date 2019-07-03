Küçük İskender kimdir? Küçük İskender kitapları, şiirleri, sözleri!

Küçük İskender kimdir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Küçük İskender kitapları, şiirleri, sözleri internet üzerinden yoğun bir şekilde araştırılıyor. Şair Küçük İskender, 55 yaşında Bodrum'da yaşamını yitirdi. Küçük İskender bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Küçük İskender ismiyle tanınan şair Derman İskender Över 55 yaşında hayata gözlerini kapadı. Küçük İskender’e geçen yıl kanser teşhisi konulmuştu. 55 yaşındaki şair ilerlemiş safhadaki hastalığını Bodrum’daki evinde sürdürdüğü tedaviyle atlatmaya çalışıyordu. Küçük İskender'in hayatına dair tüm merak edilenleri sizler için araştırdık.

KÜÇÜK İSKENDER KİMDİR?

Şiir, roman, deneme, günlük gibi pek çok edebi türde eserler veren, ilk filmi “Ağır Roman” ile oyunculuğa da adım atan Küçük İskender’in tam adı Derman İskender Över’dir.

1964 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Küçük İskender, Kabataş Erkek Lisesini bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ne girdi, son sınıfında okulu bıraktı. Ardından İstanbul Üniversitesi sosyoloji bölümüne girdi, ancak burayı da tamamlamadı.

1980’li yıllardan başlayarak günümüze kadar çeşitli dergilerde şiirler, eleştiriler, denemeler yazdı. İlk şiiri Milliyet Genç Sanat Dergisi’nde, İskender Över ismiyle çıktı. Profesyonel olarak 1985’te Adam Sanat Dergisinde şiirleri yayımlanmaya başladı.

İstanbul’da Baba Zula, Rashit, Teoman, Gripin, Hayko Cepkin, Zakkum, Derya Köroğlu, Mabel Matiz, Can Bonomo, Nejat Yavaşoğulları, Model, Flört, gibi isimlerle aynı sahneyi paylaştı. Küçük İskender, Mustafa Altıoklar’ın yönettiği Ağır Roman ve O Şimdi Asker adlı filmlerde de rol almıştır. Son olarak “İkinci Waliz” adlı şiir-metin-günlük kitabıyla okurlarıyla buluşan Küçük İskender’in bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

2000 yılında Orhon Murat Arıburnu Ödülleri’nde Bir Çift Siyah Deri Eldiven adlı şiir kitabıyla birincilik aldı. 2001 yılında Almanya’da, 2002 yılında Hollanda’da çeşitli şehirlerdeki etkinliklerde, 2005’te Avusturya’da, 2007’de Makedonya’da, 2008’de İsveç’te konuşmacı olarak ve şiir performanslarıyla kendini dile getirdi.

2003 yılında Berlin’de düzenlenen İlk Türk Eşcinseller Kongresi’nde bu konudaki bildirisini okudu. 2004’te NewYork’ta ve Kuzey Coralania’da üniversitelerde konuşma yaptı ve tek kişilik okuma gecelerine konuk oldu.

2006’da İskender’i Ben Öldürmedim adlı şiir kitabıyla Melih Cevdet Anday Şiir Ödülü’nü kazandı. 2014’te 7.si verilen Erdal Öz Edebiyat Ödülü Küçük İskender’e verildi. Jüri ödülün gerekçesini “Türk Şiiri'ne getirdiği özgün soluk ve şiir dilinin geliştirilmesinin yanı sıra otuz yıl boyunca tavrındaki tutarlılık” olarak özetledi.

KÜÇÜK İSKENDER KİTAPLARI, ŞİİRLERİ, SÖZLERİ!

KİTAPLARI

Kitapların şu anki yayınevleri ve basıldıkları ilk tarih dikkate alınmıştır.

Şiir



Gözlerim Sığmıyor Yüzüme ( 1988 / Adam Yayınları )

Erotika ( 1991 / Adam Yayınları )

Yirmi5April ( 1994 / YKY )

Periler Ölürken Özür Diler ( 1994 / Gendaş )

Suzidilara ( 1996 / Adam Yayınları )

Güzel Annemin Hayal Gücü ( Tek Baskılık Kitap ) ( 1996 / Hera Şiir Kitaplığı )

Ciddiye Alındığım Kara Parçaları ( 1997 / YKY )

Papağana Silah Çekme! ( 1998 / Om Yayınları )

Alp Krizi ( Tek Baskılık Kitap ) ( 1999 / Çalıntı Yayınları )

Gözyaşlarım Nal Sesleri ( 1999 / Adam Yayınları )

Bir Çift Siyah Deri Eldiven ( 2000 / Adam Yayınları )

İpucu Bırakma Sanatı ( 2000 / Om Yayınları )

Bahname ( 2000 / Om Yayınları )

Teklifsiz Serseri ( 2001 / Om Yayınları )

Kahramanlar Ölü Doğar ( 2001 / Om Yayınları )

Çürük Et Deposu ( 2001 / Adam Yayınları )

Eski Kral Deposu ( 2002 / Adam Yayınları )

Siyah Beyaz Denizatları ( Toplu Şiirler I ) ( 2003 / Gendaş )

Barudî ( Kürtçe Çeviri ) ( 2003 / Piya )

Dicle ile Fırat ( 2004 / Gendaş )

Bir Daha Bana Benzeme Angel! ( 2004 / Varlık )

Sarı Şey ( 2010 / Sel Yayınları )

Bu Defa Çok Fena ( 2011 / Sel Yayınları )

Ali ( 2013 / Sel Yayınları )

Elli belirsiz (2014 / Sel Yayınları )

Serbest Metinler

Dedem Beni Korkuttu Hikâyeleri ( 1992 / Parantez )

İkizler Burcu Hikâyeleri ( 1993 / Parantez )

666 (1994 / Gendaş )

Galileo’nun Pergeli ( 2009 / Sel )

The Kırmızı Başlıklı İstasyon Şefi ( 1996 / Parantez )

Belden Aşağı Aşk Hikâyeleri ( 1996 / Parantez )

Pop H’art ( 1997 / İnkılâp )

Balık Burcu Hikâyeleri ( 2000 / Parantez )

Made In Hell ( 2001 / İnkılâp )

Insectisid ( 2002 / Stüdyo İmge )

Necronomicon / Ölüm Kitabı ( 2004 / Turuncu Medya )

Waliz Bir (2016 / Can )

Her Şey Ayrı Yazılır ( 2016 / Can )

Roman

Flu’es ( 1998 / Parantez)

Cehenneme Gitme Yöntemleri ( 1999 / Parantez )

Zatülcenp ( 2000 / İnkılâp )

Özel Derlemeler

Kanlı Lağım Fareleri’den küçük İskender’e ( 2001 / Stüdyo İmge )

Aşk Şiirleri Kolonisi ( 2004 / Everest )

İnceleme / Eleştiri

Şiirli Değnek ( 1995 / YKY )

Eflatun Sufleler ( 2002 / Gendaş )

Rimbaud’ya Akıl Notları ( 2004 / Alkım )

Günce

Cangüncem (1996 / Gendaş )

Bu defa çok fena ( 2011/ Sel)