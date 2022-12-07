Küçük dünyamızda mutluyuz

3 ay önce aşk yaşamaya başlayan oyuncular Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çiftinin ayrılık kararı aldığı iddia edildi. Kıskançlık krizine giren Yıldırım'ın davranışlarından rahatsız olan Deniz'in ilişkisini bitirdiği öne sürüldü. Haberlerin ardından Kaan Yıldırım, sosyal medya hesabından ateş püskürdü. Oyuncu, sevgilisiyle romantik bir fotoğrafının paylaştı ve ayrılığı yalanladı. Instagram'dan Yıldırım: "Yaklaşık üç yıldır hiçbir dayanağı ve gerçekliği olmayan o kadar çok habere maruz kaldım ki zaman zaman kendime çok yabancılaştığım anlar oldu."

ARTIK SUSMAYACAĞIM



Sessiz kalmayacağını söyleyen Yıldırım, "Hiç yapmadığım şeyler yapmışım, yaşamadığım şeyler yaşamışım gibi gösterildi. Bir insan olduğundan ne kadar başka gösterilirse o kadar farklı yansıtıldım ve herkesin gözü önünde asla bana ait olmayan bir persona yaratıldı. Her haberde ve olayda sahip olmadığım bir karakter yüklediniz üzerime. Ben hep susmayı tercih ettim, zamana güvendim ve kimin ne olduğunu gösterir dedim ancak bu sefer susmak istemiyorum. Kafanıza göre ayrılık haberi yapıp ilişkimizi itibarsızlaştırmanıza izin vermeyeceğim. Biz, bize ait küçük dünyamızda çok mutluyuz. Lütfen rahat bırakın bizi."