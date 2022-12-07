VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Rusya Devlet Başkanı Putin'den nükleer silah açıklaması
Almanya'da silahlı darbe planlamakla suçlanan 8 kişi tutuklandı
Time dergisi Zelenskiy'i "Yılın Kişisi" seçti
Bitkisel üretimde rekor bekleniyor
Yenilik Partisi Genel Başkanı Yılmaz'a bıçaklı saldırı
Angela Merkel, Almanya Silahlı Kuvvetleri'ni daha iyi silahlarla donatmadığı konusunda öz eleştiride...
Lavrov, ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde 'böl ve yönet' taktiği uyguladığını belirtti
Yasa dışı geçişe geçit yok: 7 örgüt mensubu yakalandı
Hububat ve bakliyat ihracatı 10 milyar doları aştı
İsveç Dışişleri Bakanı Billström: Üçlü Muhtıra'nın şartlarını çok ciddiye alıyoruz
Düzce'de depremzedelere konteynerler teslim ediliyor
D ile Z harfi bahane, eğlence şahane
Avustralya'da 100 milyon yıl öncesine ait elasmosaurus iskeleti bulundu
AB'de hava yolu yolcu sayısı 2021'de yüzde 35 arttı
Asgari ücret araştırma sonuçları açıklandı
Çevik kuvvetten şefkat eli
Orman Kütüphanesi
Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ı kabul etti
Irak: Hiçbir örgütün topraklarımızdan komşu ülkelere saldırısına izin vermeme yükümlülüğümüz var
Su korkusuyla gelen şampiyonluk
WhatsApp'ta kafa karışıklığına son
Küçük dünyamızda mutluyuz
İçişleri Bakanı Soylu: Operasyonlar sonucunda uyuşturucu rotaları değişti
Irak'ta milis ve aşiret güçlerindeki "kontrolsüz silahların" toplanması isteniyor
07 Aralık 2022 Çarşamba 15:30:00 - Güncelleme:07 Aralık 2022 Çarşamba 15:30:00

Küçük dünyamızda mutluyuz

ABONE OL

Pınar Deniz'in sevgilisi Kaan Yıldırım'ın kıskançlıklarına dayanamayıp ayrıldığı iddia edildi. Oyuncu ise, "İlişkimizi itibarsızlaştırmanıza izin vermeyeceğim. Lütfen rahat bırakın bizi" diyerek sitemde bulundu.

3 ay önce aşk yaşamaya başlayan oyuncular Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çiftinin ayrılık kararı aldığı iddia edildi. Kıskançlık krizine giren Yıldırım'ın davranışlarından rahatsız olan Deniz'in ilişkisini bitirdiği öne sürüldü. Haberlerin ardından Kaan Yıldırım, sosyal medya hesabından ateş püskürdü. Oyuncu, sevgilisiyle romantik bir fotoğrafının paylaştı ve ayrılığı yalanladı. Instagram'dan Yıldırım: "Yaklaşık üç yıldır hiçbir dayanağı ve gerçekliği olmayan o kadar çok habere maruz kaldım ki zaman zaman kendime çok yabancılaştığım anlar oldu."

ARTIK SUSMAYACAĞIM

Sessiz kalmayacağını söyleyen Yıldırım, "Hiç yapmadığım şeyler yapmışım, yaşamadığım şeyler yaşamışım gibi gösterildi. Bir insan olduğundan ne kadar başka gösterilirse o kadar farklı yansıtıldım ve herkesin gözü önünde asla bana ait olmayan bir persona yaratıldı. Her haberde ve olayda sahip olmadığım bir karakter yüklediniz üzerime. Ben hep susmayı tercih ettim, zamana güvendim ve kimin ne olduğunu gösterir dedim ancak bu sefer susmak istemiyorum. Kafanıza göre ayrılık haberi yapıp ilişkimizi itibarsızlaştırmanıza izin vermeyeceğim. Biz, bize ait küçük dünyamızda çok mutluyuz. Lütfen rahat bırakın bizi."

Etiketler : pınar deniz kaan deniz kıskançlık
Evliliği terapisti de kurtaramadı

Evliliği terapisti de kurtaramadı
Hayali babayla düet yapmak

Hayali babayla düet yapmak
“Şule'den çok şey öğrendim”

“Şule'den çok şey öğrendim”
"Şarkılarımı korkarak yayınladım"

"Şarkılarımı korkarak yayınladım"
Sürpriz kutlama

Sürpriz kutlama
Sanat eserleri topluyor

Sanat eserleri topluyor
Baba özlemi dinmiyor

Baba özlemi dinmiyor
Final sonrası yeni anlaşma

Final sonrası yeni anlaşma
Oyunculuktan yönetmenliğe

Oyunculuktan yönetmenliğe

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX