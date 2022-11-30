Kubilay'ı sildi

Fenomen Danla Bilic ve oyuncu Kubilay Aka'dan yeni bir hamle geldi. Bir buçuk aylık ilişkilerini geçtiğimiz günlerde sonlandıran çift, dostça ayrıldıklarını söylemişlerdi. Fenomen Danla Bilic, eski aşkını sosyal medya hesabından sildi. Oyuncu ise hala Danla Bilic'i Instagram'dan takip ediyor. Ayrılık sonrası Aka, "Denedik olmadı, kafalar uyuşmadı" şeklinde konuşmuştu. İkili, geçtiğimiz eylül ayında şarkıcı Berkay'ın sahne aldığı bir mekana el ele giderek aşklarını gözler önüne sermişti.