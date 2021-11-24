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24 Kasım 2021 Çarşamba 10:00:00 - Güncelleme:24 Kasım 2021 Çarşamba 10:00:00

Kubilay'ı da alkışladım

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Oyuncu Miray Daner, erkek arkadaşı Oğulcan Engin'le katıldığı gecede geçtiğimiz yıl ayrıldığı Kubilay Aka'yla pişti oldu. Daner, "Aynı sektörün içindeyiz. Tabii ki denk gelebiliriz" dedi.

Oyuncu Miray Daner, erkek arkadaşı Oğulcan Engin'le katıldığı gecede geçtiğimiz yıl ayrıldığı Kubilay Aka'yla pişti oldu. Daner, "Aynı sektörün içindeyiz. Tabii ki denk gelebiliriz" dedi.

En son Netflix'te yayınlanan 'Kuş Uçuşu' adlı yapımda rol alan Miray Daner, tatsız gece yaşadı. Oyuncu bir süredir aşk yaşadığı Oğulcan Engin'le ayrı ayrı TV Yıldızları Ayaklı Gazete Ödülleri'ne katıldı. Daner, bu durumun özel bir sebebi olmadığını ve güzel giden bir ilişkisi olduğunu belirtti. Daner, gecede eski sevgilisi Kubilay Aka'yla pişti oldu. Birbirine yakın masalarda oturan Daner ve Aka birlikte görüntü vermemek için adeta köşe kapmaca oynadı. Törende eski erkek arkadaşı Kubilay Aka ile karşılaşan Daner, "Aynı sektörün içindeyiz. Tabii ki denk gelebiliriz. Ödül alan herkesi alkışladığım gibi Kubilay Aka'yı da alkışladım" şeklinde konuştu.

Etiketler : Netflix Miray Daner Oğulcan Engin
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