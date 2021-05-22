22 Mayıs 2021 Cumartesi 14:00:00 - Güncelleme:22 Mayıs 2021 Cumartesi 14:00:00
Kubilay ile enerjimiz tuttu
'Cam Tavanlar' dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Bensu Soral, Kuruçeşme'de objektiflere takıldı.
'Cam Tavanlar' dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Bensu Soral, Kuruçeşme'de objektiflere takıldı. Kubilay Aka ile başrolleri paylaşan Soral, rol arkadaşından övgü dolu sözlerle bahsetti. Çekimlerin yakında başlayacağını belirten oyuncu, "Kubilay ile güzel bir enerjimiz oldu, kendisini çok sevdim. Kendimi şanslı hissediyorum" dedi.