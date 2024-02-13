Galip Kulaksızoğlu gururu

Oyuncu Kubilay Aka, yeni projesi 'Zaferin Rengi' filminde Fenerbahçe'nin kurucu üyesi ve efsane kaptanı Galip Bey'i (Galip Kulaksızoğlu)'nu canlandırdı. Her hafta statta futbol oynayarak deşarj olduğunu dile getiren Aka, oynadığı Galip Bey karakterini anlattı.

Kubilay Aka, "Tarihte örnek alınması gereken, efsane bir karaktere hayat veriyorum. Böyle karakterleri canlandırabilmek, geçmişe dokunabilmek bizim için çok büyük bir şans. O yüzden onur duyuyorum. Galip Bey'i canlandırırken içimde sadece gurur duygusu oluyor" dedi. Film 16 Şubat'ta vizyona girecek.