VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Irak'ın kuzeyindeki Gara'da 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında dış ticaret ele alındı
5 ilde FETÖ operasyonu: 15 gözaltı
İsrail Büyükelçisi, Başkan Erdoğan'a güven mektubu sundu
"864 projeyle yenilikçilik ve sürdürülebilirlik içerisinde faaliyetler sürdüreceğiz"
Adalet Bakanlığından emekli Korgeneral Avar'ın ölümüne ilişkin iddialar hakkında açıklama
27 Aralık 2022 Salı 14:30:00 - Güncelleme:27 Aralık 2022 Salı 14:30:00

Kubilay Aka: Ufak bir olaydı

ABONE OL

Kubilay Aka, 'Yalı Çapkını' dizisinin başrolünde yer alan Mert Ramazan Demir'le yaşadıkları olaylı gece hakkında konuştu.

Oyuncu Kubilay Aka, geçtiğimiz haftalarda 'Yalı Çapkını' dizisinin başrolünde yer alan Mert Ramazan Demir'le yaşadıkları olaylı gece hakkında sessizliğini bozdu. Aka, önceki akşam bir davette görüntülendi. Bir partide yakın arkadaşı Mert Yazıcıoğlu'nun sevgilisi Afra Saraçoğlu'yla Mert Razaman Demir'in samimi hallerinden ötürü rahatsız olduğu söylenen Aka, "Ufacık bir olay, mekan çıkışında olan bir şey" dedi. Mert Ramazan Demir ise, geçtiğimiz günlerde, "Öyle bir şey oldu ama kavga yok. Ben mevzunun içinde değildim" demişti.

Etiketler : yalı çapkını mert ramazan demir kubilay aka
3 bin kişilik koro

3 bin kişilik koro
Fahriye'nin aşkları

Fahriye'nin aşkları
Anne acısı

Anne acısı
İspanya tatili

İspanya tatili
20 bin liralık rüküşlük

20 bin liralık rüküşlük
Müzik ortak bir dil

Müzik ortak bir dil
Şarkıcı Züleyha: Değerlerimizin farkına varmalıyız

Şarkıcı Züleyha: Değerlerimizin farkına varmalıyız
Evinde tedavi oluyor

Evinde tedavi oluyor
Yılbaşı pozu

Yılbaşı pozu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX