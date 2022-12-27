Kubilay Aka: Ufak bir olaydı

Oyuncu Kubilay Aka, geçtiğimiz haftalarda 'Yalı Çapkını' dizisinin başrolünde yer alan Mert Ramazan Demir'le yaşadıkları olaylı gece hakkında sessizliğini bozdu. Aka, önceki akşam bir davette görüntülendi. Bir partide yakın arkadaşı Mert Yazıcıoğlu'nun sevgilisi Afra Saraçoğlu'yla Mert Razaman Demir'in samimi hallerinden ötürü rahatsız olduğu söylenen Aka, "Ufacık bir olay, mekan çıkışında olan bir şey" dedi. Mert Ramazan Demir ise, geçtiğimiz günlerde, "Öyle bir şey oldu ama kavga yok. Ben mevzunun içinde değildim" demişti.