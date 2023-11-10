Oyuncu Kubilay Aka, yeni projesi 'Zaferin Rengi' filmi için 2 ayda tam tamına 16 kilo verdi. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün desteklediği filmde Galip Kulaksızoğlu'nu canlandıracak olan oyuncu, "İki ayda 16 kilo verdim. Çünkü savaştan dönen bir adama hayat verdim. Savaş yıpranmışlığını görmüş olması gerekiyordu. 2 ay boyunca yemek yemedim, spor yaptım. Su bazlı beslenmeye çalıştım. Çorba ve meyve suyu tükettim ve salatalık yedim sürekli" diye konuştu.