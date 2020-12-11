Kubat'tan Fuat Ergin ile çıkaracağı şarkı eleştirilerine yanıt: Ön yargılı olmayın
Ünlü Halk müziği sanatçısı Kubat, yakında Rapçi Fuat Ergin ile çıkaracağı şarkı hakkında konuştu.
‘Uzun hava ve Rah ne alaka’ şeklinde eleştiriler alan Kubat, “Parça rahmetli babamın dünyadaki adaletsizliği anlatan bir uzun havası. Uzun havanın aranjesini yaparken çok güzel bir rife oturtmayı başardık. O an aklımdan geçen ilk şey ‘Bu parçada Fuat rap yapmalı’ oldu. İki farklı türün bir araya gelmesinden harika bir sinerji çıktı ortaya. ‘Uzun hava ve Rap ne alaka’ diyenlere, önyargılı davranmadan önce lütfen dinleyin derim” dedim.
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