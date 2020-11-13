  • BIST
    1292.99
  • Dolar
    7,7088
  • Euro
    9,1362
  • Altın
    467,7600
İstanbul
7 / 13
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yunan medyasından itiraf: Türk SİHA'ları bizi çok zorlayacak
Hakkari'de icra edilen operasyonda bir asker şehit oldu
İletişim Başkanı Altun: Ahmet Kekeç dosdoğru bir kalemdi
Bakan Varank: Demir çelikte dünya birincisiyiz
Bakan Soylu ve ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'dan minik Ayda'ya ziyaret
AB, Kovid-19 aşısı için 5. alım sözleşmesini imzalayacak
Pompeo, Türkiye'ye geldi
Mardin'de 1 kilo 970 gram patlayıcı madde taşıyan terörist yakalandı
Bugün burçları neler bekliyor? 17 Kasım 2020 Salı günlük burç yorumları
Bakan Koca: Ağır hasta sayımız 3.610'a yükseldi
Dünyada yeni tip koronavirüs vaka sayısı 55 milyonu geçti
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak
Trump, iddiasını sürdürüyor: Seçimleri ben kazandım
PKK'da çözülme hız kazandı! 5 örgüt mensubu daha teslim oldu
İnce'den 'ortak anayasa çalışması' açıklaması: Ben de yeni öğreniyorum
Ümit Özdağ İYİ Parti'den oy birliğiyle ihraç edildi
Yazar Ahmet Kekeç son yolculuğuna uğurlandı
İçişleri Bakanlığından Ekrem İmamoğlu açıklaması
Borsa rekor tazeledi
Emlak Katılım'dan bir ilk: Tapu alım satım işlemlerinin güvenle gerçekleşmesi için “Güvenilir Hesap”...
4 astronot Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderildi
Bakan Varank: Reel sektörün yatırım talebi yüzde 21 arttı
Muhsin Yazıcıoğlu davasında iddianame tamamlandı
Fatih ve Kanuni, Karadeniz'de birçok ilke imza atacak
13 Kasım 2020 Cuma 17:35:00 - Güncelleme:16 Kasım 2020 Pazartesi 20:28:00

Kubat sosyal medyadan duyurdu... Fuat Ergin ile rap müzik iş birliği

ABONE OL

Kubat yeni albümünde rap müziğin güçlü ismi Fuat Ergin ile iş birliği yaptı.

Türk Halk Müziği sanatçısı Kubat uzun bir süredir üzerinde çalıştığı yeni albümünde rap müziğin güçlü ismi Fuat Ergin ile iş birliği yaptı. Haberi sosyal medya hesabından duyuran sanatçı, ”Kubat feat. Fuat ‘Koca Dünya’ yeni albümde yerini alacak” dedi. Fuat ile birlikte stüdyodan fotoğraf paylaşan Kubat, albüme az bir süre kaldığını ekledi.

Haluk Levent'ten alkışlanacak hareket... Depremzede kediyi sahiplendi

Haluk Levent'ten alkışlanacak hareket... Depremzede kediyi sahiplendi
Ceyda Ateş: Nazara inanmıyorum

Ceyda Ateş: Nazara inanmıyorum
Almula Merter Churm'ün kitap sevinci

Almula Merter Churm'ün kitap sevinci
Derya Baykal'ın kızı Derya Şensoy'dan şoke eden açıklama! 'Son 5 senedir okumuyorum, engelli'

Derya Baykal'ın kızı Derya Şensoy'dan şoke eden açıklama! 'Son 5 senedir okumuyorum, engelli'
Melisa Irmak tartışmaların devam ederken 16'lık güzel Ceyda Toyran da taç taktı

Melisa Irmak tartışmaların devam ederken 16'lık güzel Ceyda Toyran da taç taktı
Maskeyle yüzünü gizleyen Ebru Şancı'dan estetik sorusuna ilginç yanıt: Burnumu sıktı

Maskeyle yüzünü gizleyen Ebru Şancı'dan estetik sorusuna ilginç yanıt: Burnumu sıktı
Ayşe Akın, Kaan Yılmaz, Adem Yılmaz ve Melih Değirmenci'nin rol aldığı 'Corontina' filmi Amerika'da vizyonda

Ayşe Akın, Kaan Yılmaz, Adem Yılmaz ve Melih Değirmenci'nin rol aldığı 'Corontina' filmi Amerika'da vizyonda
Çırağan'da düğün var

Çırağan'da düğün var
Taner Barlas ve Gülşah Kıray Barlas 5 yıllık evliliğini bitiriyor

Taner Barlas ve Gülşah Kıray Barlas 5 yıllık evliliğini bitiriyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER