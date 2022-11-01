‘Krem ve karamel'
'Kral Kaybederse' dizisi başlamadan projeden ayrılan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ eşi Başak Dizer ve oğlu Kurt Efe'yle soluğu Bodrum'da almıştı.
'Kral Kaybederse' dizisi başlamadan projeden ayrılan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ eşi Başak Dizer ve oğlu Kurt Efe'yle soluğu Bodrum'da almıştı. Tatlıtuğ Ailesi, yakın arkadaşları Özge Özpirinçci-Burak Yamantürk çifti ve kızları Mercan ile Ege sahilinde bir araya geldi. Dizer, 6 aylık oğlu ve arkadaşı Özpirinçci'nin kızı Mercan'ın kumda oynadıkları anı sosyal medya hesabından yayınladı. Paylaşımında çocukların yüzünü göstermeyi tercih etmeyen Dizer, gönderisine "Kurt ve Mercan, krem ve karamel" notunu düştü.