'Kral Kaybederse' dizisi başlamadan projeden ayrılan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ eşi Başak Dizer ve oğlu Kurt Efe'yle soluğu Bodrum'da almıştı. Tatlıtuğ Ailesi, yakın arkadaşları Özge Özpirinçci-Burak Yamantürk çifti ve kızları Mercan ile Ege sahilinde bir araya geldi. Dizer, 6 aylık oğlu ve arkadaşı Özpirinçci'nin kızı Mercan'ın kumda oynadıkları anı sosyal medya hesabından yayınladı. Paylaşımında çocukların yüzünü göstermeyi tercih etmeyen Dizer, gönderisine "Kurt ve Mercan, krem ve karamel" notunu düştü.

