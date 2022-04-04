Kral Şakir sevgisi 23 ülkede

Kral Şakir'in çizeri, karikatürist ve yazar Varol Yaşaroğlu, ikinci filmde çocuklara atıkların geri dönüşümünü anlatacak. Filmin temmuz ya da eylül ayında vizyona gireceğini belirten Yaşaroğlu, Kral Şakir'in sadece Türkiye'de değil yurt dışında da sevildiğini söyledi. Kral Şakir'in 23 ülkede 8 ayrı dilde yayınlandığını söyleyen Yaşaroğlu, "Yakın zamanda Latin Amerika'da, Avrupa'da, Amerika'da böyle 46 ülke daha gündemde'' dedi.





