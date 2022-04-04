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04 Nisan 2022 Pazartesi 15:16:00 - Güncelleme:04 Nisan 2022 Pazartesi 15:19:00

Kral Şakir sevgisi 23 ülkede

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Kral Şakir'in çizeri, karikatürist ve yazar Varol Yaşaroğlu, ikinci filmde çocuklara atıkların geri dönüşümünü anlatacak.

Kral Şakir'in çizeri, karikatürist ve yazar Varol Yaşaroğlu, ikinci filmde çocuklara atıkların geri dönüşümünü anlatacak. Filmin temmuz ya da eylül ayında vizyona gireceğini belirten Yaşaroğlu, Kral Şakir'in sadece Türkiye'de değil yurt dışında da sevildiğini söyledi. Kral Şakir'in 23 ülkede 8 ayrı dilde yayınlandığını söyleyen Yaşaroğlu, "Yakın zamanda Latin Amerika'da, Avrupa'da, Amerika'da böyle 46 ülke daha gündemde'' dedi.


Etiketler : Kral Şakir sevgisi 23 ülkede Kral Şakir Varol Yaşaroğlu
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