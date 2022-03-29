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29 Mart 2022 Salı 10:52:00 - Güncelleme:29 Mart 2022 Salı 10:57:00

Kral Şakir Ankara'da

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Karikatürist Varol Yaşaroğlu'nun ilk çizgi film deneyim alanı Kral Şakir Macera Dünyası Ankara'da açıldı.

Karikatürist Varol Yaşaroğlu'nun ilk çizgi film deneyim alanı Kral Şakir Macera Dünyası Ankara'da açıldı. One Tower Alışveriş Merkezi'nde çocuklar Kral Şakir'in çizgi filmini deneyimleme imkanı bulacak. Yaşaroğlu ve Özge Esra Aktürk'ün açtığı deneyim alanı Türkiye'nin en popüler çocuk karakteri Kral Şakir ve arkadaşlarıyla 50 dakikada dünyayı kurtaracak, Fil Necati'nin Yeri'nde doğal içerikli çizgi film yemeklerinin tadına bakacak.

Etiketler : Kral Şakir Karikatürist Varol Yaşaroğlu
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