Köyden yeni bir şarkı

Köyden yeni bir şarkı

Koronavirüs salgının ilk günlerinde Ege'de bir köye yerleşerek, izole hayat yaşayan Göksel, müzik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Şarkıcı, 'Çölde Bi' Vaha' adlı şarkısıyla müzikseverlerin karşısına çıktı. Synth seslerin ve canlı enstrümanların dikkat çektiği şarkı, Avrupa müzik etiketiyle piyasaya sürüldü.

