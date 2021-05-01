01 Mayıs 2021 Cumartesi 11:33:00 - Güncelleme:01 Mayıs 2021 Cumartesi 11:33:00
Köyden yeni bir şarkı
Koronavirüs salgının ilk günlerinde Ege'de bir köye yerleşerek, izole hayat yaşayan Göksel, müzik çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
Koronavirüs salgının ilk günlerinde Ege'de bir köye yerleşerek, izole hayat yaşayan Göksel, müzik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Şarkıcı, 'Çölde Bi' Vaha' adlı şarkısıyla müzikseverlerin karşısına çıktı. Synth seslerin ve canlı enstrümanların dikkat çektiği şarkı, Avrupa müzik etiketiyle piyasaya sürüldü.