27 Şubat 2021 Cumartesi 08:57:00 - Güncelleme:27 Şubat 2021 Cumartesi 08:59:00
Köy okulları için konser
Cem Adrian, şarkılarını bu kez şarkılarını Köy Okulları Yardım Projesi Derneği'nin kütüphane açma projesine bağış kampanyası için seslendirecek.
Cem Adrian, şarkılarını bu kez şarkılarını Köy Okulları Yardım Projesi Derneği'nin kütüphane açma projesine bağış kampanyası için seslendirecek. 28 Şubat'ta ilk kez TikTok'ta konser verecek olan Adrian, bağışta bulunmak isteyen kullanıcıları sahnesine davet etti.