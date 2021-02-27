Köy okulları için konser

Cem Adrian, şarkılarını bu kez şarkılarını Köy Okulları Yardım Projesi Derneği'nin kütüphane açma projesine bağış kampanyası için seslendirecek. 28 Şubat'ta ilk kez TikTok'ta konser verecek olan Adrian, bağışta bulunmak isteyen kullanıcıları sahnesine davet etti.

