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26 Kasım 2021 Cuma 11:00:00 - Güncelleme:26 Kasım 2021 Cuma 11:00:00

Köy hayatından şehre dönüş

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Pandemi nedeniyle şehir hayatından uzaklaşarak Fethiye'de köy hayatına yerleşen Göksel, metropole geri döndü.

Pandemi nedeniyle şehir hayatından uzaklaşarak Fethiye'de köy hayatına yerleşen Göksel, metropole geri döndü. Şarkıcı, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. İşleri nedeniyle yeniden şehir hayatına geri dönen Göksel, "Köydeki evi şimdilik kapatmak zorunda kaldım işlerim nedeniyle. O yüzden dönüş yaptım İstanbul'a. Şehri ve iş hayatını çok özlemiştim" dedi.

Etiketler : Köy hayatından şehre dönüş Fethiye Gökse
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