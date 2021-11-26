Köy hayatından şehre dönüş

Pandemi nedeniyle şehir hayatından uzaklaşarak Fethiye'de köy hayatına yerleşen Göksel, metropole geri döndü. Şarkıcı, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. İşleri nedeniyle yeniden şehir hayatına geri dönen Göksel, "Köydeki evi şimdilik kapatmak zorunda kaldım işlerim nedeniyle. O yüzden dönüş yaptım İstanbul'a. Şehri ve iş hayatını çok özlemiştim" dedi.