KÖY HAYATI YAŞAYACAKLAR

Oyuncu Kıvanç Kasabalı, bir süredir TRT Belgesel'de ekrana gelen Şehirden Uzak adlı belgesel programıyla Türkiye'nin köylerini karış karış geziyor. Şehir karmaşasından uzak doğal hayatı ekrana getiren Kasabalı'nın Hatay'daki gezisine eşi Sedef Avcı da dahil oldu. Kasabalı, gezi sonrası eşini köyde yaşamaya ikna etti. Kasabalı, ailesiyle birlikte yaşayabilecekleri bir köy yeri bakmaya şimdiden başladı.