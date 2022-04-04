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04 Nisan 2022 Pazartesi 11:57:00 - Güncelleme:04 Nisan 2022 Pazartesi 12:04:00

Kovidi atlattılar

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'Yasak Elma' dizisinde rol alan Berk Oktay ile 'Kuruluş Osman'da yer alan Yıldız Çağrı Atiksoy, Vadistanbul'da görüntülendi.

'Yasak Elma' dizisinde rol alan Berk Oktay ile 'Kuruluş Osman'da yer alan Yıldız Çağrı Atiksoy, Vadistanbul'da görüntülendi. Geçtiğmiz hafta koronavirüse yakalanan ikili, testlerinin negatife dönmesiyle soluğu alışverişte aldı. Bir restoranda oturan çift, burada uzun süre yemek yiyip sohbet ettiler. Akşam saatlerinde doğru kısa bir alışveriş turu yapmayı da ihmal etmeyen ikili, bir süre mağazaları dolaşıp yeni sezon ürünleri incelediler.

Etiketler : Kovidi atlattılar Yasak Elma Berk Oktay Kuruluş Osman
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