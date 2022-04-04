Kovidi atlattılar

'Yasak Elma' dizisinde rol alan Berk Oktay ile 'Kuruluş Osman'da yer alan Yıldız Çağrı Atiksoy, Vadistanbul'da görüntülendi. Geçtiğmiz hafta koronavirüse yakalanan ikili, testlerinin negatife dönmesiyle soluğu alışverişte aldı. Bir restoranda oturan çift, burada uzun süre yemek yiyip sohbet ettiler. Akşam saatlerinde doğru kısa bir alışveriş turu yapmayı da ihmal etmeyen ikili, bir süre mağazaları dolaşıp yeni sezon ürünleri incelediler.