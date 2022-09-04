Kovid her 6 saniyede bir çocuğu ebeveynsiz bıraktı

ULUSLARARASI Pediatri Kurumu (IPA) Dış İlişkileri Direktörü Kerem Hasanoğlu, Kovid pandemisi nedeniyle 2,5 yılda 7,5 milyon çocuğun yetim ve öksüz kaldığını söyledi. Hasanoğlu "2021 yılı Nisan ayından itibariyle hakim olan 'Delta' varyantından sonra, genç yaş Kovid ölümlerinin de artması nedeniyle, her 6 saniyede bir çocuk, Kovid yüzünden anne-babasını ya da birinci derecede bakım verenini kaybediyor" dedi.



IPA Dış İlişkileri Direktörü Kerem Hasanoğlu, Kovid nedeniyle yetim-öksüz kalan çocuklar ile adil aşı dağıtımı konularına daha fazla ağırlık vereceklerini belirterek, "Pandemiden önce tüm dünyadaki yetim-öksüz çocuk sayısı 140 milyon iken, son iki yılda bu sayıya 7,5 milyon çocuk daha eklendi. Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre tüm dünyada, Mart 2020 ile Nisan 2021 tarihleri arasında 3,19 milyon çocuk yetim-öksüz kaldı. Bu tarihten 31 Ekim 2021 tarihine kadar ise bu sayı 6,3 milyona çıktı. Bu şu demek; Nisan 2021'den sonra, dünyada hakim olmaya başlayan Delta varyantı, genç ölümleri iki kat artırdı. 31 Ekim 2021 tarihi itibariyle bize sunulan verirlere göre dünyada her 6 saniyede bir çocuk yetim-öksüz kaldı" dedi.