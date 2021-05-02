Kovid, benden babamı aldı

'Ayarsızım' şarkısıyla listelere geri dönen Aslı Hünel, ''Nermin'in Enfes Mutfağı'' programına konuk oldu. Pandemi döneminde babası Fevzi Hünel'i kaybeden şarkıcı, ''Kovid benden en değerli parçamı, babamı alıp götürdü. Bu yüzden herkesin son derece dikkatli ve tedbirli olmasını rica ediyorum. Giden asla geri gelmiyor. Sadece acısı kalıyor, hatıralar kalıyor...'' dedi.