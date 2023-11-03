Kovboy sürprizi

Son dönemde yaptığı şarkılarla müzik sektöründe adından sıkça söz ettiren Semicenk, yeni teklisi 'Farkettim'i müzikseverlerin beğenisine sundu. Sözü ve müziği Semicenk'e ait olan şarkının düzenlemesini Semicenk ve Berk Arda Büken üstlendi. Semicenk, şarkının klibi için dev bir prodüksiyonla çalıştı. Kovboy karakteriyle kamera karşısına geçen Semicenk klipte, beş farklı konseptle, beş farklı karaktere büründü. İki günde çekilen klipte birinci gün 130, ikinci gün 110 kişilik dev bir ekip görev aldı.