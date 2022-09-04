Kötü yorumlar tükürmeyin

Şarkıcı Deniz Seki, geçtiğimiz günlerde Manisa'da hayranlarıyla buluştu. Seki'nin konserinden paylaştığı fotoğraflar ile Manisa Belediyesi'nin basına servis ettiği kareler arasındaki fark sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı. Ünlü şarkıcı, 'fotoşop' eleştirilerine yanıt verdi: ''Ben benim! Deniz Seki'yim! O anki ruh halimde o Deniz'i beğenmiş onu paylaşmışım! Kötü yorumları ağzınıza alın çiğneyin ama tükürmeyin."