Cem Adrian Kuruçeşme Açıkhava'da müzik şöleni yaşattı. Sevilen şarkılarının yanı sıra türkülere getirdiği özgün yorumlarıyla da müzikseverlere unutamayacakları bir gece yaşatan Adrian, ''Konserimizde hiç eğlenceli şarkı yoktur ama nedense benim dinleyicim bundan hoşlanıyor" sözleriyle alkış aldı. Adrian, slow şarkılarıyla romantik bir gece yaşatacağının sinyallerini verirken "Beni hiç iyi zamanlarınızda hatırlamazsınız. Beni kayıplarınızda, aşk acılarınızda hatırlarsınız. Ben sizin kötü gün dostunuzum" dedi.