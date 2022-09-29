Kostümlü kutlama

TRT'nin 'Mükemmel Eşleşme' dizisinde rol alan Eylül Öztürk kızı Alice'in ikinci yaş günününü bir organizasyonla kutladı. Eşi Kenan Özkan ve oğlu Alex ile kızı Alice'in doğum gününü için ailece giydikleri 'Alice Harikalar Diyarında'ki kostümleriyle renkli görüntüler ortaya koydular. Oyuncu, kutlamada çekildikleri aile fotoğrafını Instagram'dan, "Ailesi için her şeyi yapan anne gibi anne" notunu yazarak paylaştı.