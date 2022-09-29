VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ege'de Türkiye'ye karşı sinsi plan!
MİT'ten Suriye'de nokta operasyon! 3 terörist yakalandı
Türkiye sorusu terletti... ABD'den Yunanistan itirafı!
Teröre 3'lü operasyon! Hainin işbirlikçiler yakalandı
Meteoroloji il il açıkladı! Kuvvetli yağış uyarısı
Az peşinat, düşük faiz uzun vadeli ev fırsatı
Aşk iddialarına dava açtı
Kostümlü kutlama
Festivalde 4 dalda aday
Aileyle birlikte araba da büyüdü
Uzman Astrolog Aşkın Şengün ile günlük burç yorumları - 29 Eylül
Uzmanlar uyardı: Dünyanın en tehlikeli hayvanı sivrisineklerde artış var
Boyun bölgesindeki şişlikler ihmal edilmemeli
Prostat kanserinde şehir efsaneleri
Aşırı korumacı anne-baba sosyal fobi oluşturuyor
Avusturya ve İsviçre'den düzensiz göçe karşı iş birliği
Uganda'daki Ebola salgını sonrası Tanzanya alarm durumuna geçti
Uşak'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
AB: Rusya'nın Ukrayna'da düzenlediği referandumları tanımıyoruz
ABD'den Ukrayna'ya yönelik 1,1 milyar dolarlık savunma yardımı
Sosyal konutta yeni müjde: Arsa sayısı artacak
Denizli'de 2 katlı müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
Başkan Erdoğan: CHP milli güvenlik sorunudur
25 Ekim'de temeli atılacak 5 bin konutun illeri belli oldu
29 Eylül 2022 Perşembe 11:00:00 - Güncelleme:29 Eylül 2022 Perşembe 11:00:00

Kostümlü kutlama

ABONE OL

TRT'nin 'Mükemmel Eşleşme' dizisinde rol alan Eylül Öztürk kızı Alice'in ikinci yaş günününü bir organizasyonla kutladı.

TRT'nin 'Mükemmel Eşleşme' dizisinde rol alan Eylül Öztürk kızı Alice'in ikinci yaş günününü bir organizasyonla kutladı. Eşi Kenan Özkan ve oğlu Alex ile kızı Alice'in doğum gününü için ailece giydikleri 'Alice Harikalar Diyarında'ki kostümleriyle renkli görüntüler ortaya koydular. Oyuncu, kutlamada çekildikleri aile fotoğrafını Instagram'dan, "Ailesi için her şeyi yapan anne gibi anne" notunu yazarak paylaştı.

Etiketler : Kostümlü kutlama Mükemmel Eşleşme Eylül Öztürk kızı Alice
Emrah şarkısına Manga yorumu

Emrah şarkısına Manga yorumu
Soğuğa karşı ceket önlemi

Soğuğa karşı ceket önlemi
Ayrılık da barışma da olabiliyor

Ayrılık da barışma da olabiliyor
Aşk dolu paylaşım

Aşk dolu paylaşım
Rapten nefret ediyorum

Rapten nefret ediyorum
Evleniyorlar

Evleniyorlar
Türkülü fragman

Türkülü fragman
Tribute albüm geliyor

Tribute albüm geliyor
İngilizceleri yeterli değildi

İngilizceleri yeterli değildi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes