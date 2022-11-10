Kostüm geliri Mehmetçik Vakfı'na

Muazzez Ersoy'un sahne kostümlerinin ilk etabı hızlıca tükendi. 20 kostümden elde edilen gelirin tamamı Mehmetçik Vakfı'na bağışlandı.

Muazzez Ersoy, sahne ve televizyon programlarında giydiği kostümlerini bağışlamak üzere satışa çıkardı. İlk etapta 50 kostümü satışa çıkaran Ersoy'un 20 kıyafeti satıldı. Buradan elde edilen geliri Mehmetçik Vakfı'na bağışlayan Ersoy, ''Kostümlerim bundan sonra kimine aş, kimine kalem, kimine defter, kimine bilgisayar, kimine eğitim olarak fayda sağlayacak'' dedi. Ersoy, müzik hayatına başladığı ilk kıyafetini nasıl aldığını anlattı.

YARDIMLARA DEVAM

Ersoy, "İlk sahneye çıkarken giyeceğim hiçbir sahne kostümüm yoktu. Annemin doğum günüm için bana hediye aldığı 2 tane altın bileziğim vardı, onları Kapalıçarşı'da bozdurup 2 kostüm almıştım" dedi. Yaptığı yardımlarda takdir edilen Ersoy, Ankara'daki evini de Lösemili Çocuklar Hastanesi'ne bağışladığını söyledi. Ersoy, "Yıllar içinde dernek, vakıf ve yardım kuruluşları için sayısız konser verdim. Ankara'daki evimi Lösemili Çocuklar Hastanesi için bağışladım. Kendimce ve gücüm yettiğince, ülkemin insanına, vatanıma, bilinen ve bilinmeyen yardımlarımı yapmaya da devam edeceğim" diye konuştu.

