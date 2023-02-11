Koruyucu aile olmak istiyoruz

Oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, eşi Caner Yıldırım'la depremzede bir bebeğin koruyucu ailesi olabilmek için başvuru yaptıklarını açıkladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na gereken evrakları verdiklerini belirten çift, "Biz eşimle böyle bir karar verdik. Bir bebeğin ailesi olmak için başvuru yaptık. Çocuklar için desteğe ihtiyaç olacak" dedi. Çiftin Mavi isminde bir kızları var.