Sunucu Ece Erken, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Bir telefon mağazasında arızalanan telefonunu tamire bırakan Erken, çıkışta habercilerle sohbet etti. Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla Yeşilköy'de bir mekânda silahlı saldırıya uğramıştı. Sunucunun eşiyle ilgili aldığı tehdit mesajlarının hatırlatılması üzerine, "Konu ilgili makamlarda, konuşmak istemiyorum" dedi. Habercilerin "Kendinizi güvende hissediyor musunuz?" sorusuna ise ilginç bir cevap verdi. Erken, "Korumasız geziyorum" diyerek kimseden korkmadığının mesajını verdi.