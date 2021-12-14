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14 Aralık 2021 Salı 11:30:00 - Güncelleme:14 Aralık 2021 Salı 11:30:00

Koronayı yendi çekime döndü

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Fenomen dizi 'Yasak Elma', 5. sezonunda da büyük ilgi görüyor.

Fenomen dizi 'Yasak Elma', 5. sezonunda da büyük ilgi görüyor. Her pazartesi seyirciyi ekran başına toplayan dizinin setinde geçen günlerde korona şoku yaşanmıştı. Dizinin Kumru'su Biran Damla Yılmaz'ın yapılan korona test sonucu pozitif çıkmıştı. Yılmaz'ın neredeyse tüm sahneleri çekildiği için de karantina süreci çekimlere yansımadı. Güzel oyuncu sağlığına kavuştu. Sete çıkan Yılmaz, sosyal medya hesabından fotoğraf paylaştı.

Etiketler : Koronayı yendi Yasak Elma Biran Damla Yılmaz
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